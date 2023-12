Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Přišel o téměř 2,5 milionu

ZLÍNSKO: Chtěl investovat.

V touze po zhodnocení peněz přišel v uplynulých dnech šestatřicetiletý muž ze Zlína o téměř dva a půl milionu korun. Veškeré peníze si půjčil z bank. Za podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací hrozí pachateli v případě jeho vypátrání a odsouzení až osmiletý trest odnětí svobody.

Muž našel na internetu inzerát, který lákal zájemce o rychlé zbohatnutí k investicím do kryptoměny. Vyplnil údaje, ozval se mu údajný osobní bankéř, zřejmě schopný manipulátor, který muže postupně přiměl umožnit mu vzdálený přístup do svého počítače a postupně investovat vysoké částky. Muž si na všechny domnělé investice bral půjčky z různých bankovních institucí, peníze posílal podle požadavku bankéře. Souhrnem si vzal půjčky z pěti různých bank a jedné úvěrové společnosti ve výši od 260 tisíc do 607 tisíc korun. Poslední půjčku ve výši 550 tisíc už neinvestoval, zablokoval si účet a podezření na podvod oznámil policii. Celkově teď dluží 2.417.000 korun, které si vypůjčil.

Jak nenaletět?

Ke každé investici přistupujte jako k rizikové (obzvláště u tak volatilního aktiva jako kryptoměny) a nikdy k investování či nákupu kryptoměn nepoužívejte celé své jmění.

Před tím, než se rozhodnete investovat do kryptoměn, zjistěte si, jak fungují velké burzy a investiční platformy a nákup a prodej kryptoměny.

Vždy pečlivě ověřujte věrohodnost investičního poradce či společnosti. Rozhodně nespoléhejte jen na internetové recenze, ty může napsat kdokoliv, tedy i podvodník.

Nespoléhejte na to, že podvodný web poznáte podle vzhledu, podvodné stránky investičních platforem bývají profesionálně zpracované, často umožňují vytvoření uživatelského účtu a sledování, samozřejmě podvrženého a fiktivního, portfolia.

Za žádných okolností neposkytujte vzdálený přístup ke svému počítači.

Chraňte své osobní, přístupová hesla a údaje z platebních karet.

Pokud údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi, ihned kontaktujte svou banku.

Pozor na reklamy! Podvodníci si mohou jednoduše zaplatit reklamní kampaň u velké platformy (např. Google, Facebook…) s odkazy na svoje podvodné stránky. Takové reklamy se pak mohou objevit kdekoli, klidně i na prověřených stránkách.

28. prosince 2023, por. Bc. Monika Kozumplíková

