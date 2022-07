Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Přišel o bezmála sedm set tisíc

KROMĚŘÍŽSKO: Muže zaujala reklama o výhodném investování.

Policisté v poslední době neustále varují veřejnost před podvodníky, kteří se snaží dostat k jejich úsporám. Jsou případy, kdy je tito lidé sami osloví, mohou vystupovat jako bankovní úředníci nebo policisté. Lidem poté tvrdí, že jejich finance jsou v ohrožení, že musí peníze okamžitě převést na jimi uváděný účet nebo je vložit do bitcoinmatu. Je to lež! Úředníci ani policisté tímto způsobem nejednají. Další situace jsou například ty, kdy lidé něco prodávají a osloví je údajný zájemce o nabízené zboží. Po prodejci žádá, aby přešel na odkaz, který se tváří, že je jako od České pošty či dopravní společnosti. Prodejce v domnění, že se dostane na provedenou úhradu za zboží, odkaz otevře a postupuje podle pokynů. Zadá hesla do internetového bankovnictví a podvodník má tímto přístup k jeho financím. Nebo poškozené často zláká reklama k „výhodné“ investici. A právě toto se stalo osmačtyřicetiletému muži z Morkovicka.

Muže na internetových stránkách zaujala reklama o „výhodném“ investování. Přešel na uvedený odkaz, kde vyplnil své osobní údaje a číslo mobilního telefonu. Poté jej zkontaktoval muž, který jej vyzval k zaplacení registračního poplatku ve výši pět tisíc sto padesát korun. Následně si měl muž do počítače i svého mobilního telefonu nainstalovat vzdálený přístup ANYDESK a další aplikace WISE, REVOLUT, BINANCE, což udělal. Poté se přihlásil do svého internetového bankovnictví. Následně byly z jeho účtu neoprávněně převedeny různé částky na několik účtů včetně zahraničních obchodníků s kryptoměnami. Poškozený přišel celkově o bezmála 700 tisíc korun.

Buďte obezřetní! Nezadávejte ani v aplikaci nepotvrzujte platby, které vám někdo bude diktovat po telefonu, ani nikomu nesdělujte či nepřeposílejte potvrzovací kódy z SMS. Stejně tak nedávejte nikomu vzdálený přístup do vašeho počítače. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku nebo volejte 158.

28. července 2022, nprap. Ing. Barbora Balášová

