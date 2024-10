Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Přišel o auto

SVITAVSKO – Během měsíce byl 2krát kontrolován. V obou případech se zákazem řízení a pod vlivem alkoholu.

První kontrola proběhla začátkem září poté, co jsme na linku 158 přijali oznámení o vozidle, které v obci Březina má jezdit po silnici ze strany na stranu a oznamovatel má podezření, že by řidič mohl být pod vlivem alkoholu. Policisté z obvodního oddělení Moravská Třebová vozidlo našli zaparkované nedaleko autobusové zastávky a kousek o něj seděl v trávě pětapadesátiletý muž, značně posilněn alkoholem. Nadýchal 4,16 promile. Už na místě lustrací policisté zjistili, že má platný zákaz řízení do ledna 2026. Celou věc tedy zadokumentovali a začalo prověřování. Po vystřízlivění řidič uvedl, že v den kontroly ráno vstal, dal si asi půl litru destilátu a rozhodl se, že se pojede projet. Během jízdy vypil další alkohol, a když si pak potřeboval odskočit, zastavil na parkovišti a při vystupování z vozidla zakopl a upadl na zem. V tu chvíli na místo přijela hlídka.

Několik dní poté, co si muž vyslechl podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, usedl za volat znovu. A zase byli poblíž policisté z obvodního oddělení Moravská Třebová, tentokrát prováděli hlídkovou činnost. Díky dobré osobní a místní znalosti věděli, že vozidlo zn. Seat Ibiza červené barvy, které potkali v obci Útěchov, v minulosti řídil muž se zákazem řízení. Rozhodli se tedy vozidlo zastavit a zkontrolovat. A jaké to bylo překvapení, že v něm seděl stejný řidič, kterého před několika dny našli jejich kolegové sedět v trávě. Tentokrát hodnota dechové zkoušky byla 2,73 promile.

S ohledem na to, že vozidlo, ve kterém se muž opakovaně dopouštěl trestné činnosti, může sloužit pro důkazní účely, policisté využili svého zákonného práva a na místě mu ho zajistili.

V případě prokázání viny a odsouzení hrozí řidiči trest odnětí svobody až na tři roky.

15. října 2024

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

