Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Přišel krást nebo nakupovat?

BŘECLAVSKO: Pátráme po totožnosti muže, který odcizil elektroniku.

Břeclavští policisté pátrají po totožnosti pachatele, který kradl v břeclavské prodejně elektroniky. Neznámý muž bezostyšně přišel do prodejny, následně z regálu odcizil hard disky v hodnotě 10tisíc korun. Zřejmě v roztržitosti si je místo do košíku vložil do batohu a z prodejny bez zaplacení odešel. Až do dnešního dne stále majiteli prodejny dluží peníze za odcizené zboží.

Se žádostí o spolupráci se obracíme i na veřejnost. Pokud někdo z vás pozná muže na přiložených fotografiích, sdělte to, prosím, břeclavským policistům na jejich služebně nebo na telefonu 974 632 700, případně na lince 158.

por. Bc. Petr Zámečník, 8. 10. 2020

