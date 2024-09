Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Přišel k matce domů

MOSTECKO - Dveřmi to nebylo.

O uplynulý státní svátek si policisté z obvodního oddělení Zahradní přivedli k výslechu 33letého Mostečana, který se měl vloupat do bytu své matky. Ta byla na celodenní rodinné návštěvě a po návratu domů musela kontaktovat tísňovou linku. Žena si všimla otevřeného okna jejího přízemního bytu a chybějících potravin ze stolu i z lednice, proto na místo přijela uniformovaná hlídka. Ta získala podstatné informace o pravděpodobné osobě, která přišla oknem na nezvanou návštěvu. Mělo se jednat právě o syna poškozené, který jí v koši na prádlo ještě drze zanechal své špinavé oblečení. Policisté ze získaných poznatků povedeného synáčka vypátrali v místě, kde přespává a převezli ho na služebnu. K neoprávněnému vstupu do bytu a k odcizení potravin se přiznal. Prý všechno snědl. Ještě téhož sobotního večera si Mostečan převzal od policistů sdělení podezření ze spáchání přečinů krádeže vloupáním a porušování domovní svobody. Vzhledem k tomu, že do bytu měl vstoupit vytlačením okna, hrozí mu v případě uznání viny až tříletý pobyt za mřížemi.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

30. září 2024

vytisknout e-mailem