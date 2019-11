Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Připravte se na sezónu kapesních zlodějů

JIČÍNSKO – Nedejte jim šanci.

Ilustrační foto Ilustrační foto Ilustrační foto Ilustrační fotoJičínští policisté každoročně, zejména v období vánočních svátků, zaměřují svoji pozornost do míst, kde dochází k velké kumulaci osob. To znamená na tržiště, nákupní centra a jejich přilehlá parkoviště a další lokality, které jsou z hlediska bezpečnosti vyhodnoceny jako rizikové. V této souvislosti se policisté zaměřují na odhalování trestné činnosti, a to zejména na kapesní krádeže, krádeže věcí z vozidel a věcí volně odložených. Také letos v období předvánočních svátků bude policie v pohotovosti. Plánována je celá řada bezpečnostních i preventivních opatření. Policisté rovněž nebudou zapomínat ani na dopravní problematiku. Při dopravně bezpečnostních akcích se budou zaměřovat na dohled nad silničním provozem a dodržování pravidel jeho účastníky. Zaměří se především na zákaz požívání alkoholu před a během jízdy a na kontrolu technického stavu vozidel.

Občanům můžeme přispět několika preventivními radami, jak zabránit kapesním krádežím:

Nenechávejte peněženku, cennosti, mobilní telefon a doklady navrchu svého zavazadla, naopak ji uložte do vnitřních kapes oděvu, či na spodek tašky, kabelky.

Doklady noste odděleně od peněžní hotovosti, PIN nemějte poznamenán v blízkosti platební karty.

Nenoste nic důležitého ve vnějších síťovaných nebo průhledných přihrádkách u batohů a batohy v prostředcích MHD, či někde v tlačenicích na zádech raději vůbec nenoste.

Zejména muži, nenoste peníze ani doklady v zadních kapsách kalhot, kde jsou snadno dostupné.

Pečlivě si průběžně kontrolujte, zda máte zavazadlo, kabelku, apod. stále zapnuté.

V prostředcích MHD nebo v tlačenici noste ruku položenou na zavazadle.

Velice důkladně věnujte pozornost svému okolí a v případě, že se na vás někdo snaží tlačit, okamžitě se snažte z takového místa vzdálit.

Své věci vždy mějte na očích a řádně si je hlídejte.

Noste u sebe jen minimální finanční hotovost, pokud možno plaťte platební kartou.

Věci neodkládejte do nákupních košíků, hlídejte si je i v restauracích či zábavních podnicích.

Pamatujte také na heslo „Auto není trezor“ a kabelky, tašky s peněženkou a jiné cenné věci nenechávejte při odchodu na nákup viditelně odložené ve vozidle.

Při odchodu na nákup zkontrolujte uzamčení vozidla.

V případě, že se stanete obětí zloděje, obraťte se neprodleně na Policii ČR. Snažte se přitom co nepřesněji upamatovat na místo, kde ke krádeži došlo, popřípadě na popis pachatele, či pachatelů. V případě, že je Vám odcizena platební karta, co nejdříve ji u svého bankovního ústavu zablokujte.

Při nákupech přes internet velice pečlivě zvažte věrohodnost konkrétní nabídky a také případné osobní údaje, které prodejci sdělíte. Může se vám také stát, že nabízené zboží vám prodejce, přestože je řádně zaplatíte, nedodá. V takovém případě vám nezbude nic jiného, než se obrátit na policii, podat tam trestní oznámení pro podezření z trestného činu podvodu a poté jen doufat, že policie podvodníka dopadne. Přestože tyto případy vypadají beznadějně, daří se je policii úspěšně řešit. Takový podvodník poté může strávit za mřížemi až dva roky.

Další informace o tom, jak se připravují policistky a policisté v Královéhradeckém kraji na nadcházející advnentí období, najdete zde.

nprap. Aleš Brendl

28. listopadu 2019; 14:10

