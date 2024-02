Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Připravila lidi o více než pět milionů

ZLÍNSKO: Přesto na ni nepodali trestní oznámení.

Kriminalisté obvinili pětatřicetiletou ženu, která žila na Kroměřížsku, ze spáchání zločinu podvod, protože v období od roku 2021 až do začátku letošního roku připravila minimálně 29 lidí o neuvěřitelných 5 212 908 korun. Její další podvody kriminalisté nadále prověřují, částka, na kterou si přišla, tak ještě poroste. V těchto dnech podali státnímu zástupci podnět na umístění obviněné ženy do vazby, který soudce okresního soudu akceptoval a žena je stíhaná vazebně. V případě odsouzení hrozí podvodnici až osmiletý trest odnětí svobody. Za podvody byla žena už dvakrát podmíněně odsouzená, naposledy v loňském roce.

Případ začali kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality projednávat v červnu loňského roku, kdy na ženu podal trestní oznámení její bývalý zaměstnavatel, kterého v průběhu dvou let pod různými záminkami, např. koupě rodinného domu nebo úhrada osobních potřeb, připravila o 1 234 000 korun.

Policisté zjistili, že žena byla za obdobou trestnou činnost již soudně trestaná, jedná se tedy o recidivistku. Navíc má aktuálně 22 exekucí s dlužnou částkou 2,5 milionu korun, které už několik let nesplácí.

Analýzou bankovních účtů policisté zjistili nejen nevysvětlitelné mnohatisícové finanční toky peněz od různých osob. Milionové částky z těchto účtů žena posílala do prostředí online hazardních her. Bankovní účet, který používala, účelově zřídila na svou kamarádku, jejíž doklady pro tuto příležitost zneužila. Zneužila také bankovní účty obětí svých podvodů, které jí poskytly veškeré údaje ke svým platebním kartám, k přeposílání peněz. Žena žila velmi nákladný život, jezdila na luxusní dovolené a výlety, přesto, že jí to její finanční situace neumožňovala.

Kriminalisté začali sami prostřednictvím výslechů jednotlivých osob, jejichž totožnost zjistili z bankovních účtů, rozkrývat další trestnou činnost této podvodnice. Na sociální síti nabízela výhodnou směnu českých korun na EURO. Některým zájemcům část peněz rozměnila, jiným nikoli. Posílali jí peníze v domnění, že se dočkají výhodně zakoupené zahraniční měny. Částky, které jí jednotliví zájemci poslali, se pohybovaly od několika tisíc až po několik set tisíc korun. Přesto žádný z nich nepodal na ženu trestní oznámení.

Kriminalisté ženě sdělili začátkem prosince loňského roku obvinění ze spáchání zločinu podvod a dál pokračovali ve vyšetřování případu a vyslýchali další osoby. Záhy zjistili, že žena v trestné činnosti pokračuje i poté, co byla obviněna. V online prostředí našli její inzeráty na prodej luxusního mobilního telefonu, který prodala hned dvěma zájemcům. Zinkasovala od nich peníze, ale mobilní telefon jim nedodala. Policisté proto ženu zadrželi v místě jejího zaměstnání, odkud ji převezli do policejní cely a po několika dnech, obvinění z dalších skutků a rozhodnutí soudce ji transportovali přímo do vazební věznice. Žena k věci odmítla vypovídat.

7. února 2024, por. Bc. Monika Kozumplíková

