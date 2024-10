Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Připravené loupežné přepadení směnárny jim naštěstí nevyšlo

MŘ Ostrava - Jako převlečení fanoušci hokeje měli přepadnout směnárnu, měli si jít pro milióny. Odešli jen se svazkem klíčů.

V polovině května letošního roku na tísňovou linku 158 bylo přijato oznámení o loupežném přepadení směnárny v Ostravě. Žena uvedla, že se jednalo o dva muže oblečené do hokejových dresů, přičemž jeden z nich měl mít krátkou střelnou zbraň. Vzhledem k tomu, že zaměstnankyně se s jedním z mužů začala přetahovat a následně spustila alarmové tlačítko, tak muži utekli pouze s klíči neznámo kam.

Jen do několika minut přijeli policisté a začali zjišťovat informace. Jak už žena uvedla, mělo se jednat o dva muže, kteří byli oblečeni do francouzských hokejových dresů, na hlavě měli kšiltovky, obličeje pomalovány vlajkami a jeden z nich měl kolem krku francouzskou šálu. Na místo se dostavili také kriminalisté, kriminalistický technik a psovod. Začalo rozsáhlé pátrání a ohledání místa činu. Jak se následně ukázalo, pachatelé se rozdělili. Díky preciznímu propátrávání při únikové trase kriminalisté našli v jednom z kontejnerů vyhozený hokejový dres a kšiltovku. Zřejmě se tak jednalo o oblečení, kterým byli pachatelé maskováni.

Případ si do své gesce převzali kriminalisté 9. oddělení obecné kriminality Ostrava specializující se na násilnou trestnou činnost. Začalo rozsáhlé pátrání po dvou mužích. Jediné vodítko, které v první chvíli kriminalisté měli, byl česko-slovenský jazyk, kterým pachatelé komunikovali. Podle poškozené ženy měli pachatelé do směnárny vstoupit ve chvíli, kdy tuto otevírala. Na základě vyhodnocených kamer se ukázalo, že loupežné přepadení se zřejmě nevydařilo podle jejich představ. Při vstupu do vnitřních prostor se za jedním pachatelem a poškozenou zavřely dveře do zázemí, druhý z pachatelů zůstal stát ve směnárně. Posprejoval kameru, a i když na něj spolupachatel volal, ať mu pomůže, díky zavřeným dveřím neměl jak. Milióny, pro které si přišli, tak zůstaly ve směnárně a pachatelé odešli jen s klíči. Následovaly hodiny a dny dlouhé operativní činnosti, shromažďování informací, šetření v nejbližším okolí a byly prováděny další navazující úkony ve snaze co nejrychleji a co nejlépe zadokumentovat veškeré poznatky vedoucí k odhalení osob pachatelů. Zhruba do 14 dnů bylo sklizeno první ovoce. Díky navázané úzké spolupráci se slovenskými kolegy se relativně rychle podařilo ustanovit a ztotožnit osoby podezřelé z loupežného přepadení. Na základě předchozího souhlasu státního zástupce došlo k zadržení dvou mužů (30 a 33 let), kteří přijeli ze sousedního státu do Ostravy-Poruby. Účelem návštěvy mělo být vyklizení bytu, který měli mít pronajatý z důvodu dělnických prací v Ostravě. Postupně se odkrývaly další skutečnosti související s případem, které byly i pro kriminalisty velkým překvapením.

Ukázalo se, že loupežné přepadení měl naplánovat 33letý cizinec, který byl tzv. mozkem všeho. Ten však na místě činu nebyl. Měl vše vymyslet, řídit a financovat. Muž, který při loupežném přepadení měl ženu ohrožovat plynovou pistolí, byl stále na svobodě. Jakmile však zjistil, že po něm pátrají čeští kriminalisté, přijel na služebnu v Ostravě i se svým advokátem. Následně byl i tento zadržen.

Kriminalisté celoměstského útvaru svou činností rozkryli několikaměsíční plán tří dnes již obviněných mužů. Od prvopočátku měli jasně rozdělené role, tedy od zprostředkování pronájmu bytu v Ostravě, nakoupení dresů, barev na obličej, batohů, ve kterých měli mít ukryté své převlečení a v neposlední řadě také výběr a obhlédnutí směnárny. Dresy si měli obstarat ve fan zóně podle toho, který tým měl v daný den hrát. Muži se měli rozhodnout pro francouzské dresy, proto měli mít obličeje pomalovány francouzskou trikolórou. Jeden z obviněných měl mít potetovaný krk, proto ho měl maskovat šálou. I přesto, že měli vše údajně „dokonale naplánované“, naštěstí jim plán nevyšel.

Komisař obvinil dva muže ve věku 30 a 37 let ze zvlášť závažného zločinu loupeže, třetí 33letý muž byl obviněn ze spáchání účastenství ve formě organizování zvlášť závažného zločinu loupeže. V případě odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody od dvou do deseti let. Také byly podány na všechny tři obviněné podněty na vzetí do vazby, které byly soudci akceptovány. Tzv. organizátor využil svého zákonného práva a v dané věci nevypovídal. Zbývající obvinění s kriminalisty spolupracovali a vypovídali, ale mnohdy se jejich výslechy lišily. V současné době byl jeden z obviněných z vazby propuštěn a jeho trestní stíhání je tak vedeno na svobodě.

V těchto případech bychom znovu doporučili, aby oběti vždy myslely na své zdraví a život, kdy toto je na prvním místě. Policistům pomůže okamžité oznámení protiprávního jednání, popis pachatelů a případné dodání kamerových záznamů, tak jak tomu bylo i v tomto případě.

dne 17. října 2024

por. Bc. Eva Michalíková

