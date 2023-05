Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Připomínáme si Pomněnkový den

PRAHA VENKOV-JIH – Policisté z územního odboru se snaží 25. května, jako každý rok, oslovit širokou veřejnost a představit jim Pomněnkový den.

V tomto roce Pomněkový den, kterým se nazývá Mezinárodní den pohřešovaných dětí, připadá na dnešní čtvrtek. Důležitost tohoto dne není samozřejmě jen v konkrétním datu, ale zejména v jeho myšlence. Připomínat si, že každý den se může dítě dostat do situace, kdy potřebuje pomoc. Ta musí přijít co nejrychleji a velmi důležitou roli v ní hraje široká veřejnost.

Pro letošní rok připravila nadace AMBER Alert Europe (Evropské centrum pro pohřešované děti) publikaci Zajičkovo nebezpečné dobrodružství. Jedná se o ilustrovaný sešit s příběhem o tom, jak nám náš vnitřní hlas může pomoci zůstat v bezpečí. Zmiňovaná nadace si klade za cíl zlepšit ochranu pohřešovaných dětí a snížit jejich počty tím, že posiluje a zvyšuje povědomí o této problematice, a to nejen mezi širokou veřejností, ale zejména mezi dětmi samotnými.

Policejní preventista dnešního dne do vybraných knihoven předal několik výtisků této publikace, aby se s ní měli možnost seznámit i ti nejmladší čtenáři. Publikace je vhodná pro děti ve věku od 3 do 7 let. V následném období pak při setkání s dětmi, besedách nebo při osvětové činnosti uskutečněných ve školních zařízeních jim bude policista z publikace předčítat.

S problematikou pohřešovaných dětí souvisí i unikátní mobilní aplikace ECHO vycházející z nápadu dvou policistů, který před několika lety podpořila Nadace Vodafone a umožnila tak její vznik. Aplikace ECHO usnadňuje okamžité zapojení široké veřejnosti do pátrání po dítěti.

Podrobnější informace k Pomněnkovému dni, aplikaci ECHO a k samotné publikaci Zajíčkovo nebezpečné dobrodružství můžete získat na webových stránkách Policie České republiky.





por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

PČR Praha venkov-JIH

25. května 2023

