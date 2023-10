Připomínáme si Evropský den boje proti obchodování s lidmi

Program Ministerstva vnitra a jeho partnerů na podporu a ochranu obětí obchodování s lidmi už pomáhá přesně 20 let. Letos navíc uspěl v národním kole Evropské ceny prevence kriminality a postoupil za Česko do evropského kola.

Ve středu 18. října 2023 si připomínáme Evropský den boje proti obchodování s lidmi, který je spojen se zvyšováním povědomí o této trestné činnosti a její prevenci. Letos je to navíc přesně 20 let, kdy existuje Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi. Program, který zajišťuje Ministerstvo vnitra (MV) spolu s nevládní organizací La Strada a Mezinárodní organizací pro migraci Praha, pomáhá pravděpodobným obětem obchodování s lidmi starším 18 let. Jeho cílem je poskytnout jim podporu, zabezpečit ochranu jejich lidských práv a důstojnost a zároveň je motivovat ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. Důležitou roli v programu má i policie, konkrétně NCOZ. Od roku 2003 už program pomohl 317 pravděpodobným obětem.

„Boj proti obchodování s lidmi a ochrana obětí včetně těch zvlášť zranitelných je v Česku na vysoké úrovni, a to nejen díky dlouhodobým aktivitám Ministerstva vnitra, ale i díky profesionální práci policistů, soudců, státních zástupců a neziskových organizací,“ říká ministr vnitra Vít Rakušan.

Program navíc letos uspěl v národním kole Evropské ceny prevence kriminality pro rok 2023, v němž Evropská síť prevence kriminality zvolila jako téma obchodování s lidmi za účelem vykořisťování. V národním kole uspěly také projekty Prevence pracovního vykořisťování Mezinárodní organizace pro migraci Praha a Prevence vykořisťování a obchodu s lidmi u zvlášť zranitelné skupiny nezletilých přicházejících v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině nevládní organizace La Strada. Do evropského kola ceny prevence kriminality byl nicméně vybrán program, na kterém se podílí MV.

Aktivity MV

MV také v současnosti spolupracuje s nevládní organizací La Strada na vzniku videospotů a online seminářích pro youtube a další kanály, aby bylo možné lépe dostat preventivní aktivity v této oblasti mezi cílovou skupinu lidí ohrožených obchodováním s lidmi.

Díky dlouhodobým aktivitám MV i ČR v eliminaci všech forem obchodování s lidmi se Česko i letos umístilo v prestižní skupině 1 ve Zprávě o stavu obchodování s lidmi 2023 Trafficking in Persons Report – United States Department of State. Jde o nejvyšší hodnocení, které uděluje Ministerstvo zahraničí USA.

Více informací o tématu lze najít v pravidelně zveřejňované Zprávě o stavu obchodování s lidmi za minulý rok.

Klára Dlubalová

odbor komunikace Ministerstva vnitra

vytisknout e-mailem