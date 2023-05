Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Připomenutí pro cyklisty před první vyjížďkou

MS kraj - hlavně nezapomenout na povinnou výbavu

Cyklisté začínají využívat stále se zlepšujícího počasí a vyráží na své první jarní vyjížďky. Každý cyklista by však měl pamatovat na to, že před první vyjížďkou by si měl jízdní kolo řádně zkontrolovat. Samozřejmostí by měla být povinná výbava jízdního kola.

Povinnou výbavu jízdního kola tvoří:

přední odrazka bílé barvy

zadní odrazka červené barvy

dvě na sobě nezávislé brzdy

oranžové odrazky ve výpletu kol

oranžové odrazky na obou stranách pedálů

Jízdní kolo doplňujeme také o:

světlomet s bílým světlem

zadní svítilnu červené barvy,

a to zejména za snížené viditelnosti, tedy pokud vyjíždíme časně z rána, k večeru, za mlhy nebo deště. Při snížené viditelnosti je vhodné použít také reflexní prvky.

Mladší cyklisté by neměli zapomínat na povinnost užívat za jízdy ochrannou přilbu. Tuto povinnost ukládá cyklistům do 18 let zákon. Přesto, i pokud jste starší, používejte při jízdě ochrannou přilbu, může Vám zachránit život.

Závěrem pár připomenutí:

na jízdním kole se na vozovce jezdí při pravém okraji vozovky, jen jednotlivě za sebou

cyklista nesmí vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky silničního provozu

jízdním kolem se rozumí i koloběžka, pro kterou tak platí stejná pravidla jako pro jízdu na jízdním kole

cyklista jedoucí na jízdním kole je považován za řidiče a platí pro něj stejná pravidla jako pro řidiče motorových vozidel, takže tak jako nepatří alkohol za volant, nepatří ani na jízdní kolo.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

oddělení prevence

nprap, Karla Špaltová

2. května 2023

vytisknout e-mailem