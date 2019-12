Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Případ zpronevěry ukončen

HRADECKO - Muž zaměstnavateli způsobil škodu nad 2,5 milionu korun.

Vyšetřovatel z oddělení hospodářské kriminality v těchto dnech ukončil návrhem na podání obžaloby případ zpronevěry, z které je obviněn 35letý muž z Pardubicka. Muž jako prodejce vozů u jedné hradecké firmy během 4 let způsobil zaměstnavateli škodu za 2,65 miliónů korun. Zjistilo se, že za prodej 7 nových a 5 ojetých vozidel převzal peníze v hotovosti, které nevložil do pokladny společnosti, ale přisvojil si je pro vlastní potřebu. Aby se na manko nepřišlo, upravoval účetní inventuru, stornoval faktury apod. Po provedené hloubkové kontrole, při které se na jeho protiprávní jednání přišlo, celou částku postupně uhradil.

Za zločin zpronevěra muži hrozí trest odnětí svobody od 2 do 8 let.

por. Iva Kormošová

18.12.2019, 8.00

