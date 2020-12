Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Případ uneseného chlapce byl vymyšlený

NYMBURSKO - Na případu pracovalo několik kriminalistů z Územního odboru Nymburk.

Od pondělního večera se policisté ve spolupráci s nymburskými kriminalisty intenzivně věnují oznámení, které na tísňovou linku policie 158 učinili rodiče nezletilého chlapce z obce Benátecká Vrutice. Chlapec rodičům uvedl, že se jej pokusil neznámý muž unést ze zahrady rodinného domu. Kromě těchto informací a způsobu únosu popsal policistům i muže, který se měl tohoto jednání dopustit. Matka pak tuto informaci, z obavy před neznámým mužem a z možného dalšího podobného jednání, sdílela na sociálních sítích i s varováním ostatních rodičů.



Od oznámení případu věnovali kriminalisté této záležitosti maximální pozornost a prováděli potřebná šetření, která by vedla k objasnění této věci. V rámci veškerých provedených procesních úkonů následně zjistili, že v tomto případě nedošlo k žádnému protiprávnímu jednání a skutek se nestal. Jak sám i následně chlapec policistům uvedl, nic ze sdělených informací se nezakládalo na pravdě a vše bylo smyšlené.





Touto cestou by nymburští policisté rádi apelovali na rodiče a veřejnost, aby v podobných případech nejprve kontaktovali Policii ČR a nešířili informace na sociálních sítích do doby, než bude událost prověřena kriminalisty a zjištěn skutečný stav věci. Podobné zprávy pak zcela zbytečně vyvolávají paniku a strach a velice rychle se v prostředí sociálních síti šíří.

mjr. Mgr. Bc. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

8. prosince 2020

