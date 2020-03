Případ STOKA – návrh na podání obžaloby

Dne 28. února 2020 došlo k předání spisového materiálu společně s návrhem na podání obžaloby Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci, pobočka Brno.

Policejní orgán Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) předložil 28. února 2020 dozorovému státnímu zástupci spisový materiál v počtu 58 svazků (čítajících 19 840 stran trestního spisu) s návrhem na obžalobu 10 fyzických osob a 2 právnických osob pro trestné činy: „účast na organizované zločinecké skupině“, „zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě“, „přijetí úplatku“ a „podplacení“, spáchané ve formě spolupachatelství ve prospěch organizované zločinecké skupiny a 1 fyzické osoby pro trestné činy „zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě“ a „podplacení“, spáchané ve formě spolupachatelství, pro celkem 28 skutků.



Těchto trestných činů se měly obviněné fyzické a právnické osoby dopustit v období od konce roku 2014 do února 2019 v souvislosti se systematickým ovlivňováním zadávání veřejných zakázek zadavatelů:

statutárního města Brna, Úřadu městské části Brno-střed, odboru investičního a správy bytových domů,

Správy nemovitostí městské části Brno-střed,

a soukromé společnosti, jejíž vlastníkem je statutární město Brno.



Ovlivňované veřejné zakázky měly být zadávány předem vytipovaným subjektům na úkor jiných potenciálních dodavatelů, kteří by se mohli účastnit těchto výběrových řízení za dodržení zákonných podmínek zadávání dotčených veřejných zakázek.



Organizovaná zločinecká skupina podle policejní orgánu měla dosáhnout neoprávněného prospěchu ve formě úplatků v částce 33 700 000 Kč a ovlivnit veřejné zakázky v celkové výši nejméně 328 miliónů Kč. Do současné doby je jedna osoba stíhána vazebně. Policejní orgán NCOZ vedl vyšetřování dotčené trestné činnosti od 7. března 2019. Dne 28. února 2020 uznal vyšetřování za skončené a jeho výsledky za postačující k podání obžaloby.

Podávání informací z trestního řízení (nad rámec této tiskové zprávy) má stále vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Olomouci.





plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV

3. března 2020

