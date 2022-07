Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Příměstské tábory jsou v plném proudu

BŘECLAVSKO: Policisté se věnují prevenci i o prázdninách.

Prázdniny jsou v plném proudu a s nimi také příměstské tábory. Ač by mnozí řekli, že o prázdninách mají mít děti od „učení“ klid, u prevence to neplatí, je tomu spíše naopak. Období prázdnin patří k těm nejrizikovějších nejen z pohledu úrazů, ale také z pohledu nejrůznějších experimentů, kterými si děti krátí volné chvíle. Ideálním místem, kde můžeme působit na děti, jsou i příměstské tábory. Například dnes jsme navštívili příměstský tábor, který pořádá organizace IQ Roma servis Břeclav. Tematicky je tábor zaměřen na ekologii. Že policie a ekologie nemají nic společného? Omyl, policisté řeší dnes a denně případy, které souvisí s ekologií, ať už jsou to různé havárie, černé skládky, znečišťování veřejného prostranství, otravy živočichů apod.

V průběhu příměstského tábora jsme účastníkům představili činnost policie, zopakovali jsme si zásady volání na tísňové linky a kdy na kterou z tísňových linek volat. Připomenuli jsme si také základní pravidla silničního provozu z pohledu chodce a cyklisty. Děti si prohlédly policejní výstroj a výzbroj, vyzkoušely si nasazování pout, dále měly možnost si sednout do policejního vozidla. V průběhu naší návštěvy děti soutěžily při plnění nejrůznějších úkolů. Táborníci si domů odnesli nejen cenné rady, ale také otisky prstů, které si sami udělali.

Policisté se účastní v průběhu prázdnin mnoha příměstských táborů, kde se snaží působit preventivně, neboť prevence není nikdy dost.

por. Ing. Bc. Miroslav Měchura, MBA, LL.M., 27. července 2022

vytisknout e-mailem