Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Příležitostný dělník mu vypil tři lahve rumu

NÁCHODSKO – Pak ulehl na gauč a tvrdě spal.

Opravdu nemilé překvapení čekalo na majitele nemovitosti jedné z malých obcí na Náchodsku, který se vrátil v pátek 18. 10. 2019 v odpoledních hodinách domů z cest, v podobě zcela opilého spáče ležícího v kuchyni.

Muž našel dveře do svého domu odemčené, všude se svítilo a po příchodu do kuchyně spatřil na kanapi spícího muže, z něhož silně táhl alkohol. Na desce stolu pak ležely tři vypité láhve od rumu a ještě další dvě od piva. Teprve až příjezd přivolané policejní hlídky spícího návštěvníka trochu probral, majitel domu v něm poznal cizince, který mu občas kolem domu provádí příležitostné práce. Po vystřízlivění muž všeho litoval, ale prý si na nic nevzpomíná. Vzhledem k vypitému množství alkoholu se nikdo příliš nedivil, ovšem trestní odpovědnosti za neoprávněné vniknutí do domu a krádež lihovin to muže samozřejmě nezbavilo.

Za přečin krádeže vloupáním a porušování domovní svobody mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Eva Prachařová

21. 10. 2019 v 13.00

