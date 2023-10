Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Příležitost dělá zloděje

MOSTECKO - Okradený spící muž.

Mostečtí policisté sdělili podezření 28letému muži ze spáchání trestného činu krádeže. Ten dokonale naplnil heslo, příležitost dělá zloděje. V polovině září v nočních hodinách přijel poškozený do Mostu vlakem z Kadaně. Pak se vydal k budově okresního soudu, kde čekal na pravidelný svoz do zaměstnání. Vozidlo pro něj mělo přijet až tři hodiny po půlnoci, proto se usadil na lavičku, vedle sebe si položil mobilní telefon a usnul. Toho využil podezřelý, který v brzkých hodinách procházel okolo. Ten podle policistů z lavičky elektroniku sebral a uschoval. V tom se ale spící muž vzbudil a dožadoval se svého telefonu za 3 tisíce korun. Dostalo se mu akorát sprostých nadávek a nabídky, že si může mobil odkoupit zpět za pět stovek. S tím okradený nesouhlasil, ale vzhledem k aktuálnímu stavu lapky se do žádného konfliktu pouštět nechtěl, proto ho nechal odejít. Mobilní telefon muž z Mostecka po chvíli prodal neznámé ženě na vlakovém nádraží za pár stovek. Peníze obratem utratil. Ze získaných poznatků policisté podezřelého ztotožnili. Vyšlo najevo, že slovo krádež mu není rozhodně cizí. Vzhledem k jeho majetkové trestní minulosti mu hrozí v případě uznání viny až tříleté vězení.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

10. října 2023

