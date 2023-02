Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Příležitost dělá zloděje

KROMĚŘÍŽSKO: Senior přišel o více jak tři tisíce korun.

Čtyřiasedmdesátiletý muž při nedělní návštěvě Výstaviště v Kroměříži místo nákupu drůbeže, ptactva, či krmiv, přišel o peníze i s peněženkou a platební kartou.

Při probíhající výstavě potřeb pro chovatele si senior při pohybu po výstavišti vložil svoji peněženku do postranní kapsy kalhot. Ve shluku velkého množství návštěvníků akce stačilo pár vteřin neznámému pachateli na to, aby peněženku z uvedené kapsy vytáhnul, aniž by si toho majitel všiml. Okradený došel k tomuto zjištění až po několika minutách a na zcela jiném místě, než ke krádeži došlo. Z tohoto důvodu se obrátil na policii.

Neznámému pachateli tak při prokázání viny hrozí za trestný čin krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku až dva roky za mřížemi, zákaz činnosti, nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Noste kabelku těsně u těla, s rukou na zapínání,

kabelku nenechávejte v nákupním vozíku,

peněženku, doklady, peníze, cenné věci noste ve vnitřních kapsách,

nebo peněženku uložte na dno nebo do spodní části kabelky či tašky,

na platební kartu si neznačte její PIN.

23. února 2023, por. Radomír Šiška, DiS.

