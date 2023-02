Příležitost dělá zloděje

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Na obvodním oddělení v Mostě si převzal sdělení podezření 33letý muž z Kadaňska ze spáchání trestného činu krádeže. Ten minulou středu odpoledne navštívil jedno z mosteckých sportovišť, ale odejít měl obohacen. Podle policistů podezřelý využil okamžiku, když spatřil v šatně pootevřenou skříňku. V té se nacházela cizí peněženka s finanční hotovostí 8 tisíc korun a řetízkem. Nalezenou věc si vzal prý v domnění, že se jedná o jeho vlastní. Na původní místo ji vrátil poté, co si uvědomil, že tomu tak není. Před tím do ní muž nahlédl a cenný obsah si měl přivlastnit. Na majitele čekalo nemilé překvapení, protože přišel o peníze a darovaný šperk, vše v hodnotě 19 tisíc korun. Policisty zajištěný důkazní materiál celé chování podezřelého v prostorách šaten zadokumentoval. Údajně se za svůj čin stydí a ke krádeži se přiznal. I tak může v případě odsouzení navštívit vězení až na dva roky.

Vynalézavá žena se nechala na samotném začátku února zaměstnat v jedné mostecké trafice. Práci si ovšem moc dlouho neudržela a ke všemu se zapletla se zákonem. Vedoucí prodejny ukazovala 29leté zaměstnankyni chod provozovny, která už spřádala svoje plány. Napadlo ji, že odebere část stíracích losů a bude doufat, že se to při inventuře nějak zamaskuje. Mostečanka si přisvojila 50 kusů loterie za 100 korun a dalších 100 kusů v nominální hodnotě 200 korun. Zákazník by za všechny losy musel zaplatit celkem 25 tisíc korun. Žena jich stihla setřít 100. Pak ji napadla další skvělá myšlenka. Svého nic netušícího přítele poslala pro výhru 5 tisíc korun do různých poboček v jiných částech města. Zbylých 50 kusů již nestihla setřít. Zjistila totiž, že tyto jsou již blokovány a jsou neplatné. Prý ji k tomu dohnala tíživá finanční situace. Policisté obvodního oddělení předali ženě sdělení podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry. Mostečanka dostala šanci k poctivému výdělku, kterou využila po svém. Místo toho může očekávat v případě uznání viny až dvouletý trest.

