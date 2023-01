Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Přijímáme nové posily

CHOMUTOVSKO - Proč se nestát právě policistou?

O možnostech uplatnění u Policie České republiky hovoří v těchto dnech se studenty maturitních ročníků středních škol chomutovského okresu naši policisté. Protože chceme do našich řad přijímat nové kolegy a kolegyně, oslovujeme střední školy v okrese Chomutov a navštěvujeme tam maturitní ročníky. Přitom studentům představujeme povolání policisty, seznamujeme je s požadavky, které jsou kladeny na uchazeče o přijetí do služebního poměru a také s benefity, které policie nabízí. Mezi ně patří například náborový příspěvek ve výši 110 tisíc korun nebo nadstandardní finanční ohodnocení. Policista, který bude přijat ke službě v rámci územního odboru Chomutov (případně do jiného okresu v rámci Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje) bude mít aktuálně po roce služební příjem přesahující 35 tisíc korun. Stabilní zaměstnání a slušný příjem nejsou zdaleka jedinými výhodami, které toto povolání nabízí, a o nichž se na besedách bavíme. Další benefity a podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje a Policie ČR.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 20. ledna 2023

