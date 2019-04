Příjem elektronické pošty

Zveřejnění podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelka se domáhala následujících informací:

„1) Kdo a za jakých podmínek může zablokovat služení email příslušíka Policie ČR?

2) Jak se o takovou blokaci žádá?

3) Kdo takovou blokaci schvaluje?

4) Jaký IAŘ či jiný právní předpis blokaci umožňuje? Žádám o jeho zaslání v elektronické podobě.

5) Jakým způsobem se bude řešit případné protiprávní či diskriminační jednání blokujícího příslušníka?“

Svou žádost žadatelka doprovodila přílohou obsahující zobrazení jedné stránky schránky elektronické pošty s doručenou zprávou z elektronické adresy postmaster@pcr.cz: „Doručení těmto příjemcům nebo skupinám se nepodařilo: ...@pcr.cz. Vaše zpráva se nedala doručit, protože nemáte oprávnění k posílání zpráv do systému příjemce. Požádejte správce e-mailu příjemce o udělení oprávnění a pak to zkuste znovu.“ Adresu schránky elektronické pošty v doméně „pcr“ anonymizovala zřejmě žadatelka.

Policie České republiky poskytla žadatelce následující informace

Ad 1) Policie České republiky jako veřejnoprávní původce ve smyslu vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, je podle ustanovení § 2 tohoto právního předpisu povinna přijímat dokumenty v podatelně a za účelem příjmu elektronické pošty je povinna zveřejnit elektronickou adresu podatelny a pravidla pro příjem podání. Tuto povinnost Policie České republiky plní zveřejněním „Pravidel pro příjem podání“ na webové adrese http://www.policie.cz/clanek/pravidla-pro-prijem-podani.aspx. Osobní schránky elektronické pošty v doméně „pcr“ nejsou obecně určeny k příjmu podání, nýbrž k elektronické komunikaci mezi uživateli systému prostřednictvím datové sítě intranet. Pokud osobní schránky elektronické pošty disponují rozšířeným oprávněním, umožňují sice přenášení a ukládání zpráv mezi uživateli systému v síti intranet a uživateli v celosvětové síti internet, avšak nejsou vybaveny k automatickému zpracování podání v elektronickém systému spisové služby. Každý veřejnoprávní původce, tj. i Policie České republiky, je přitom povinen v souladu s výše uvedeným právním předpisem po doručení datové zprávy elektronickou poštou:

a) provést kontrolu její integrity, absence škodlivého kódu, souladu datového formátu a zobrazitelnosti uživatelsky vnímatelným způsobem,

b) odeslat odesilateli potvrzení o přijetí nebo odmítnutí podání (na základě kontroly podle předchozího bodu),

c) zkontrolovat existenci a případně i platnost elektronických podpisů, pečetí a časových razítek a pořídit o tom záznam do elektronického systému spisové služby,

d) zaevidovat datovou zprávu v elektronickém systému spisové služby.

Pokud by uživatel osobní schránky elektronické pošty přijal podání doručené do této schránky, byl by povinen zajistit splnění všech těchto povinností manuálním způsobem, přičemž splnění povinnosti uvedené ad a) by nemohl zajistit na požadované odborné úrovni. Systém umožňuje uživateli osobní schránky elektronické pošty s rozšířeným oprávněním v síti intranet zamezit doručování datových zpráv ze schránek elektronické pošty v síti internet.

Ad 2) Viz ad 1).

Ad 3) Viz ad 1).

Ad 4) Postupy při provozování a využívání systému elektronické pošty Microsoft Exchange v doméně „pcr“, včetně práv a povinností subjektů systému Exchange, upravuje pokyn policejního prezidenta č. 237/2014, o provozování a využívání systému elektronické pošty v Policii České republiky. Povinný subjekt poskytul uvedený interní akt řízení žadatelce. Příjem datových zpráv upravuje také pokyn policejního prezidenta č. 170/2015, spisový řád, který v čl. 5 odst. 1 stanoví, že „datová zpráva a digitální dokument v ní obsažený se přijímá prostřednictvím datové schránky, e-podatelny, případně prostřednictvím e-mailové adresy, která je zveřejněna na internetu“ (viz http://www.policie.cz/clanek/pravidla-pro-prijem-podani.aspx). Z uvedeného ustanovení zřetelně vyplývá, že osobní schránky elektronické pošty příslušníků a zaměstnanců Policie České republiky nemají sloužit jako úřední komunikační prostředek mezi veřejností a bezpečnostním sborem.

Ad 5) Požadované informace neodpovídají definici uvedené v § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. („informací podle se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního“). Žadatelka se dotazuje na názor povinného subjektu, respektive požaduje vytvoření nových informací. Ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. stanoví, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

PhDr. Jiří Vokuš, 15. dubna 2019

vytisknout e-mailem