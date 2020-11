Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Příjem a benefity

Odměňování policistů je upraveno zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů č. 361/2003 Sb.



Složky služebního příjmu policisty:

základní tarif

zvláštní příplatek

osobní příplatek

odměny

příplatek za službu v zahraničí

příplatek za vedení

náborový příspěvek až do výše 150. 000 Kč*

Příklad: Nastupující policista bez praxe nebo do 3 let praxe, se středním vzděláním s maturitou pobírá první rok kdy je na "ZOP" hrubý služební příjem od 25 720 Kč, po návratu ze školy hrubý služební příjem od 30 790 Kč, přičemž průměrný plat příslušníků Policie České republiky v roce 2019 byl 47 423 Kč.



*Náborový příspěvek lze přiznat až do výše 150 000,- Kč, a to po uplynutí zkušební doby. Příslušník je v případě přiznání náborového příspěvku povinen setrvat ve služebním poměru 6 let .

Naturální náležitosti:

Příslušník policie má nárok na bezplatnou služební výstroj (uniforma, obuv) a doplňky ke služební výstroji.

Výsluhové nároky:

Odchodné se poskytuje jednorázově po šesti letech trvání služebního poměru.

se poskytuje jednorázově po šesti letech trvání služebního poměru. Výsluhový příspěvek se poskytuje jestliže policista vykonával službu alespoň po dobu 15 let.

Benefity:

základní doba služby je 37,5 hodiny týdně

6 týdnů dovolené

služební volno s poskytnutím služebního příjmu

(např. dárcovství krve, činnost vedoucího tábora pro děti a mládež, ošetřování nemocného dítěte mladšího 10 let...)

(např. dárcovství krve, činnost vedoucího tábora pro děti a mládež, ošetřování nemocného dítěte mladšího 10 let...) studijní volno s nárokem na služební příjem

ozdravný pobyt v délce 14 kalendářních dní v roce

(ve formě lázeňské péče nebo tělesných rehabilitačních aktivit)

v délce 14 kalendářních dní v roce (ve formě lázeňské péče nebo tělesných rehabilitačních aktivit) síť resortních zdravotnických zařízení

řada resortních sportovních či rekreačních zařízení

příspěvek na penzijní připojištění

příspěvky stravování, rekreační pobyt, lázeňský rehabilitační pobyt či na kulturní akce

náhrady výdajů

(cestovné, stravné)

(cestovné, stravné) možnost ubytování

(jak na služebních ubytovacích zařízení, tak ve služebních bytech)

