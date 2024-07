Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Přijel se s rodinou podívat na nové koupaliště do České Lípy

ČESKOLIPSKO - Svou peněženku zde neuhlídal.

Minulý pátek přivezl 43letý muž z Roudnice nad Labem do České Lípy svou rodinu, aby tu společně navštívili nově otevřené koupaliště v Litoměřické ulici. V areálu strávili celé dopoledne a kolem 14.50 se šli osvěžit do vody. Oznamovatel si proto odložil svou peněženku na písčitou pláž zhruba 10 metrů od místa, kde se zdržoval, a průběžně ji odtud jedním okem sledoval. Bohužel ji tímto způsobem před zloději neuhlídal. To, že mu chybí, zjistil zhruba v 15.40. Měl v ní dvě platební karty, hotovost 2 000 korun a osobní doklady. Podařilo se mu alespoň zablokovat platební karty ještě dříve, než je někdo někde stačil použít. ilustrační foto

Událost jsme kvalifikovali jako přečin neoprávněného opatření , padělání a pozměnění platebního prostředku a po pachateli pátráme. V případě dopadení mu hrozí dva roky odnětí svobody.

Poučte se raději ze zkušeností druhých a neponechávejte si své cennosti na plážích bez nepřetržitého očního dozoru. K vodě si berte přiměřenou hotovost a v hlídání osobních věcí se střídejte. Odložené peněženky a mobilní telefony se na plážích snadno stávají kořistí zlodějů. Myslete na to!

24. 7. 2024

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

