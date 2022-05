Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Přijďte si to vyzkoušet

HODONÍNSKO: Policisté zvou na nezávazné fyzické testy.

Policisté Územního odboru v Hodoníně zvou na akci "Stačí jen přijít" určenou případným zájemcům o práci u Policie ČR a těm, co by si chtěli nezávazně vyzkoušet testy tělesné zdatnosti potřebné k přijetí do služebního poměru.. Akce se uskuteční v areálu Policie ČR, ulice Velkomoravská 16 v Hodoníně. Více informací v přiloženém letáku.

Nezapomeňte se registrovat!

por. Bc. Petr Zámečník, 19. dubna 2022

