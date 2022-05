Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Příchodem teplých dní buďte obezřetní.

KLADENSKO – Neopomínejte při větrání svých bytů a domů na zabezpečení svého majetku.

Kladenští policisté upozorňují občany, aby byli obezřetní při větrání svých domovů, jak v rodinných domech, tak v panelákových bytech. Příchodem prvních teplých dní, se většinou každý občan snaží otevřením více oken a balkonových dveří provětrat svá obydlí. Někteří občané ponechávají okna a balkonové dveře otevřená i při odchodu ze svých domovů i v nočních hodinách. Samozřejmostí je, že je nutnost vzhledem k teplému počasí své obydlí ochladit, ale je zapotřebí mít bydliště vždy bezpečně zajištěno a neopomínat na možnost nenechavců, kteří umí tyto situace využít ve svůj prospěch.

Policisté občanům doporučují, aby si svá okna a balkonové dveře při odchodu z bydliště vždy uzavřeli, i kdyby své domovy opouštěli pouze na malou chvilku, neboť nikdy nevíte, zda by nebyl daný okamžik vaší nepřítomnosti využit zlodějem k nezvané návštěvě ve vašem bydlišti za účelem krádeže.

Při větrání v nočních hodinách, a to především v nižších patrech bytů, či přízemních rodinných domků, by si majitelé měli svá obydlí zajistit bezpečnostním systémem, neboť se každoročně v letních měsících vyskytne několik případů, kdy pachatel využije teplých nocí ke krádeži, neboť je většina oken a balkonových dveří otevřena bez jakéhokoliv zajištění. Zloděj poté nemusí překonat žádné větší překážky a vnikne do vašeho obydlí, kde poté dochází k odcizení vašeho majetku, a to někdy i v době, kdy spíte a vůbec ani netušíte, že se po vašem domě nebo bytě pohybuje nezvaná návštěva, která se v daném chvíli dopouští trestné činnosti.

nprap. Jana Šteinerová

13. května 2022

