Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Příchod roku ve Středních Čechách

KRAJ - Silvestr byl ovlivněn spoustou opatření z důvodu pandemie. To se projevilo i na počtu událostech, které policisté řešili.

Silvestrovské oslavy a příchod nového roku 2021 nebyl ani v nejmenším stejný jako v letech předešlých. Tradice spojené s příchodem roku poznamenala pandemie koronaviru a s ní spojená četná opatření. Zásadním opatřením a změnou oproti létům minulým bylo uzavření restaurací, barů a podobných provozoven, velmi zásadním opatřením byl i zákaz vycházení po 21hodině až do páté hodiny ranní, či sdružování více než dvou osob, a v neposlední řadě i zákaz pořádání půlnočních ohňostrojů.

Policisté ve Středočeském kraji, tak jako jinde v republice, kromě dohledu nad veřejným pořádkem, kontrolovali tedy také dodržování vládních či krizových opatření. Kontrol s tímto zaměřením provedli 1 534, z toho pak 666 kontrol restaurací, barů, či podobných provozoven. V 7 případech zjistili porušení kvalifikovaná jako přestupek, a ta budou postoupena a následně řešena příslušným správním orgánem. operační středisko

"Silvestrovskou službu" vykonávalo na operačním středisku KŘP Středočeského kraje a přijímalo oznámení z linky tísňového volání 5 policistů. Do prvního lednového rána roku 2021 přijali celkem 596 tísňových volání, z nichž 338 museli dále řešit a zajišťovat součinnost policejních hlídek. Jednalo se například o dopravní nehody, či události spojené s dopravou (69), fyzická napadení či narušování občanského soužití (29), krádeže, či krádeže vloupáním, (22), požáry (28), různá porušení související s nouzovým stavem a nařízeními vlády (20). Operátoři tísňové linky přijímali a reagovali také na anonymní oznámení, která byla intenzívnější s příchodem půlnoci. Takovýchto anonymních volání přijali 164 a týkala se zejména rušení nočního klidu, či porušování vládních opatření.

V rámci Silvestra a nového roku 2021 pohřešovali policisté na základě oznámení tři osoby. Například více jak dvě hodiny pátrali po mladém muži, který si chtěl podle všeho zřejmě ublížit a pohyboval se v lesích na Kladensku. Po oznámení již nebyl nijak kontaktní. Ztraceného muže hledala více jak desítka policistů z obvodních oddělení a oddělení hlídkové služby, vzlétl i vrtulník. A výsledek pátrací akce? Muž byl v dnešních ranních hodinách nalezen doma na Berounsku, zdráv a v pořádku . . . MĚLNÍK

Bohužel i letos zraňovala zábavní pyrotechnika. Spolu se zdravotnickou záchrannou službou byli policisté voláni na Mělnicko, kde si ji skupinka kamarádů odpalovala. Bohužel to pro jednoho z nich, 21letého mladíka, skončilo velmi nešťastně. Poté, co zábavní pyrotechniku umístili do betonového odpadkového koše, ten se po odpálení rozlétl a část betonu zasáhla do hlavy právě 21letého mladého muže. Zdravotnická záchranná služba ho v bezvědomí převážela do nemocnice. Jeho stav je kritický . . .

A jak hodnotí oslavy příchodu Nového roku právě policisté z operačnícho střediska s ohledem na množství přijatých oznámení a řešení různých případů? Oproti předchozím rokům byl tento "nezvykle klidnější", i když policisté, kteří byli v tu noc ve službě museli samozřejmě vyjíždět na místa oznámení, provádět kontroly vládních nařízení a prověřovat a řeišit veškeré nahlášené události, za což jim patří velké poděkování.

. . .a toho se také někteří policisté dočkali. Například přímo na kladenské obvodní oddělení přišel osobně za policisty místní známý umělec, aby jim poděkoval za práci, kterou vykonávají a popřál vše dobré do nového roku. A to je bezesporu milá "odměna" pro každého policistu.





mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

1. ledna 2021



