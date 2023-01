Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Příchod Nového roku

KARLOVARSKÝ KRAJ – Silvestrovské oslavy pohledem policistů.

Na letošní Silvestr byli policisté v celém Karlovarském kraji řádně připraveni, opět totiž očekávali větší počet oznámených událostí než v běžných pracovních či víkendových dnech. V rámci Karlovarského kraje byl na silvestrovskou noc, tak jako každý rok, posílen běžný výkon služby. Policisté se zaměřili především na zajištění bezpečnosti osob, dodržování veřejného pořádku a dohled nad silničním provozem.

V průběhu posledního dne roku 2022 a následné silvestrovské noci, v době od 31. prosince 2022 od 07:00 hodin do 1. ledna 2023 do 07:00 hodin, policisté na Integrovaném operačním středisku Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje přijali 257 oznámení na lince tísňového volání. Ve srovnání s posledními silvestrovskými oslavami bylo přijato ve stejném časovém období o 36 oznámení více.

Policisté nejčastěji vyjížděli k případům narušení veřejného pořádku, výtržnostem, ale řešili také několik krádeží či dopravních nehod.

Na Karlovarsku se měl sedmatřicetiletý muž vloupat do dvou objektů, konkrétně do kavárny a prodejny osobních automobilů. S jedním vozidlem měl muž v plánu nejspíše odjet, ale byl na místě zadržen policisty. Na Sokolovsku se policisté usilovně zabývají případem vloupání do kanceláře společnosti poskytující pohřební služby, ke kterému došlo v poslední den v roce 2022.

Došlo také k několika dopravním nehodám. Ty nejvážnější nehody se staly na Karlovarsku. Krátce před 17. hodinou měla teprve osmnáctiletá řidička narazit se čtyřkolkou do stromu. Se svým zraněním byla letecky transportována do nemocnice. Ve stejný čas došlo také k dopravní nehodě u obce Damice-Krásný Les. Po čelní srážce dvou osobních vozidel došlo ke zranění tří osob. Jednasedmdesátiletý řidič byl s těžkým zraněním taktéž letecky transportován do nemocnice. Pozemní komunikace byla navíc po dobu vyšetřování dopravní nehody zcela uzavřena.

Během silvestrovských oslav řešili policisté také samozřejmě řadu osobních sporů a různých potyček. Krátce před 22. hodinou měla trojice mladíků v Karlových Varech fyzicky napadnout šedesátiletého muže. Všechny tři mladíky policisté po incidentu omezili na osobní svobodě. Po půlnoci řešili policisté v celém kraji několik sousedských i rodinných sporů, které se naštěstí obešly bez vážných zranění.

Policisté ale řešili několik kuriózních oznámení. Například devětatřicetiletá žena z Karlových Varů měla na tísňovou linku oznámit, že vedoucí supermarketu uzamkl v prodejně jejího přítele, který se nemůže dostat ven. Provedeným šetřením v prodejně policisté zjistili, že se v objektu nikdo nenachází. Žena navíc ani nevěděla, jak se její přítel jmenuje.

Krátce po druhé hodině prvního dne v roce 2023 bylo na tísňovou linku 158 přijato oznámení od muže, jehož soused měl přijet před svůj dům, sklopit si sedačku a spát. Automobil měl navíc stát uprostřed pozemní komunikace. Policisté na místo vyrazili a ve vozidle nalezli dvaačtyřicetiletého spícího muže, kterého probudili. Muž se podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 2,75 promile. Byla mu samozřejmě zakázána další jízda, navíc byl převezen na Protialkoholní záchytnou stanici v Sokolově. Vozidlo, které tvořilo překážku provozu na pozemní komunikaci, bylo odtaženo.

V prvních minutách roku 2023 bylo na tísňovou linku 158 přijato také několik oznámení týkající se hořících krabic od zábavné pyrotechniky, ale hořelo také několik kontejnerů na odpad.

mjr. Jakub Kopřiva

1. 1. 2023

