Přibývá střetů s lesní zvěří!

ŠUMPERSKO - V noci na dnešek vyjeli policisté hned ke třem takovýmto nehodám.

Při jedné z nich, k níž došlo včera krátce po osmé hodině večer na silnici mezi obcemi Třeština a Police, se lehce zranil řidič, který se úhybným manévrem snažil zabránit střetu s divokým prasetem. Přitom však s vozem značky BMW sjel vpravo mimo silnici a jeho jízda skončila nárazem do stromu. Škoda způsobená na vozidle byla předběžně odhadnuta na čtvrt milionu korun.

K další nehodě s účastí lesní zvěře došlo dnes krátce po půlnoci v Loučné nad Desnou, část Filipová. Řidiči Mercedesu tam z pravé strany bezprostředně před vozidlo vběhla srna, která po střetu s vozidlem uhynula.

Obdobnou zkušenost má za sebou také řidič nákladního vozidla, jemuž dnes po páté hodině ráno zkřížila cestu z Rýmařova na Sobotín laň. Také v tomto případě došlo k úhynu zvěře.

Riziko střetu se zvěří nemůžeme zcela eliminovat. Pokud ale budeme obezřetní a s možným vběhnutím zvěře do vozovky budeme počítat, můžeme snížit závažnost hrozících následků.

Je třeba brát vážně upozornění dopravního značení o výskytu zvěře a při průjezdu daným úsekem dbát zvýšené opatrnosti. Zvěř je aktivnější v jarním a podzimním období, hlavně v ranních a večerních hodinách. K rizikovým oblastem, na kterých byste měli jezdit opatrněji, patří hlavně zalesněné části cest a místa v blízkosti polí a řek. V případě, že se nacházíte v rizikovém úseku, v každém případě zpomalte. Pokud zaregistrujete pohyb zvěře, ztlumte světla a zatrubte. Světla dokáží zvířata zaujmout, dokonce až paralyzovat. Proto se můžete dostat do situace, že se srna dívá přímo na vás a neutíká. Pokud zaregistrujete jedno zvíře, mějte na paměti, že jej s velkou pravděpodobností budou následovat další.

Co dělat, když už není možné se překážce vyhnout?

Mnoho řidičů by udělalo následující: strhli by volant, aby se překážce – zvířeti – vyhnuli. Tím ale mohou způsobit mnohem závažnější následky. Buď přejedou do protisměru, kde hrozí střet s dalším účastníkem silničního provozu, nebo naopak sjedou ze silnice do příkopu nebo lesního porostu. Dopravní experti proto raději doporučují prudké zabrzdění a držení volantu v přímém směru. V případě, že už se srážce nevyhnete, nejméně zranění utržíte právě při čelním nárazu.

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

4. října 2019

