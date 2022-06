Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Přibývá pokusů o vloupání do rodinných domů ve Zlíně

ZLÍNSKO: Zavírejte si okna a zamykejte dveře!

V posledních dnech se zlínští policisté ve zvýšené míře zabývají pokusy o vloupání do rodinných domů ve Zlíně. Všechny případy se odehrály v nočních hodinách, k poslednímu pokusu došlo dnes nad ránem. Pachatelé vnikli do rodinných domů přes otevřená okna, dveře, vstupy do sklepů či na terasu. V některých případech stihli ukrást věci položené blízko u vstupních dveří, v jiných případech je vyrušili majitelé nemovitosti a utekli.

Do rodinného domu na Santražinách ve Zlíně vnikl zloděj v minulém týdnu přes otevřené okno v přízemí, odcizil kabelku s platebními kartami, pánskou a dámskou peněženku s finanční hotovostí 2 tisíce a 17 tisíc korun, klíče od dvou osobních vozidel, jednoho motocyklu a luxusní notebook. Škoda, kterou způsobil, činí minimálně 58 tisíc korun.

Do rodinného domu na ulici Vinohrady se zloděj dostal přes pootevřené dveře na terasu. Odcizil opět peněženku s platebními kartami a finanční hotovostí 6 tisíc korun a stříbrné šperky. Způsobená škoda prozatím nebyla vyčíslena.

O víkendu se dostal zloděj v místní části Kudlov do baťovského domku pravděpodobně přes neuzamčené dveře vedoucí do sklepa. Odcizil motorovou pilu a několik plechovek piva. Škoda činí téměř 8 tisíc korun.

Na ulici Štefánikova došlo v rozmezí 10 dní hned ke dvěma vloupáním do rodinných domů. Do obou se zloděj dostal neuzamčenými vstupními dveřmi. Z obou domů odcizil kabelku, peněženku s platebními kartami a finanční hotovostí. V prvním případě je škoda téměř 4 tisíce korun, ve druhém potom 2 tisíce korun.

Za porušování domovní svobody, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, případně za krádež hrozí pachateli nebo pachatelům v případě jejich vypátrání a odsouzení tresty odnětí svobody na dva a více let.

JAK PŘEDEJÍT VLOUPÁNÍ

Zavírejte okna, zamykejte dveře, vstupy do sklepů i na terasy!!! I pootevřeným oknem lákáte zloděje. Na svou nepřítomnost neupozorňujte! Informujte jen lidi, kterým věříte. Sociální sítě by touto informací disponovat neměly. Do mobilního telefonu si můžete stáhnout aplikaci „Zabezpečte se!“ s mnoha cennými radami. Podívejte se stránky www.stopvloupani.cz

30. června 2022, por. Bc. Monika Kozumplíková

