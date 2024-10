Přibývá dopravních nehod se zvěří

Po srážce se zvěří je nutné postupovat jako při běžné dopravní nehodě. To znamená prioritně, v případě potřeby, poskytnout zraněným první pomoc a přivolat zdravotnickou záchrannou službu a další složky IZS. V případě, že nedošlo ke zranění osob je i tak vaší povinností na místo zavolat Policii České republiky.

Po nehodě si zapněte na vozidle výstražná světla, oblečte si reflexní vestu a na okraj vozovky umístěte výstražný trojúhelník. Ten se umísťuje do vzdálenosti minimálně 50 m (vyžadují-li to okolnosti, může být vzdálenost kratší). Na dálnici se umísťuje minimálně do vzdálenosti 100 m.