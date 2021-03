Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Přibylo dalších deset běženců

KRAJ: Řidič při zastávce v Lažanech zaslechl z kamiónu hlasy a následně i bušení.

O další desítku Afghánců se rozrostla ve čtvrtek statistika zadržených běženců. Odpoledne při odpočinku poblíž Lažan na silnici I/43 zaslechl devětapadesátiletý šofér kamiónu DAF z nákladového prostoru hlasy a následně bušení. Přivolaná policejní hlídka v náklaďáku objevila pětici mužů ve věku od osmnácti do jedenadvaceti let. Všichni při zajištění tvrdili, že pochází z Afghánistánu. Do kamiónu se prý mohli podle řidiče dostat při zastávce v Rumunsku. Další pětici Afghánců v podobném věku objevili policisté při podvečerní kontrole rumunského kamiónu na dálnici D2 poblíž hraničního přechodu Lanžhot. Kamión řídil devětadvacetiletý Rumun. Policisté nyní zjišťují další okolnosti případů. Mimo jiné jaký podíl mohou mít řidiči na nelegální přepravě cizinců.

por. Bohumil Malášek, 19. března 2021

Související dokumenty přibylo_1903.mp3

Velikost souboru:703,8 KB / formát MP3

vytisknout e-mailem