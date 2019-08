Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Příbuznou ohrožoval nůžkami

CHEBSKO – Několikrát pohybem ruky naznačil, že jí bodne.

Policisté z obvodního oddělení Cheb – město sdělili podezření ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování místnímu dvaatřicetiletému muži.

Ten měl na pozvání své jednasedmdesátileté příbuzné přijít na návštěvu do jejího bytu v Chebu. Tam s ní měl několik desítek minut být a diskutovat. Po výměně názorů se měl rozčílit a začít se chovat agresivně. Následně měl jít do kuchyně, kde měl do ruky vzít nůžky a rozeběhnout se proti ženě, která seděla na židli u okna. Na tu měl několikrát naznačit pohybem ruky, že ji bodne a přitom jí vulgárně nadávat a vyhrožovat usmrcením. Po chvíli měl nůžky odhodit, ale následně napustil sklenici vody a tu ženě vychrstnout do obličeje. Následně měl muž odejít do jiné místnosti v bytě. Toho žena ze strachu o svůj život a zdraví z bytu okamžitě utekla na nejbližší policejní služebnu. Policisté během několika málo minut dvaatřicetiletého muže v bytě zadrželi.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

14. 8. 2019

