Příbuznému zdemoloval byt

CHOMUTOVSKO - Napáchal škody za 100 tisíc, z události si prý nic nepamatuje.

Jakoby se tudy prohnalo tornádo. Tak vypadal byt v panelovém domě v jedné obci na Chomutovsku, v němž však minulý týden neřádil přírodní živel, nýbrž opilý muž. Ten podle zjištěných informací nejprve odpoledne po práci navštívil příbuznou, přičemž spolu do večera měli vypít asi dva litry tvrdého alkoholu. Po odchodu z jejího bydliště měl ještě popít a poté se vydal do bytu svého dalšího příbuzného, který nebyl doma. S tím si však dotyčný hlavu nelámal, a do panelákového bytu vniknul násilím. Tam poté „úřadoval“ takovým způsobem, že obyvatel své obydlí po návratu domů mohl jen těžko poznat. Všude rozházené věci, rozbitý nábytek, elektronika, včetně televize, poškozená lednice… Přivolaným policistům pak silně opilý muž přišel sám otevřít. Poté, co ho z důvodu zranění (které si způsobil sám) ošetřili zdravotníci, skončil v policejní cele. Dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu odmítl. Po vystřízlivění mu policisté sdělili podezření ze spáchání trestných činů porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Nyní ho celá věc mrzí, téměř nic z onoho večera si však prý nepamatuje.

Chomutov 26. listopadu 2024

