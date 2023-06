Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Příbramští policisté pátrají po řidiči, který naboural do zaparkovaného vozidla

PŘÍBRAMSKO - Z místa ujel, aniž by vše řádně nahlásil.

Nemilé překvapení čekalo na muže, který přišel ke svému vozidlu a zjistil, že je nabourané. Viník ale na místě nezanechal žádný kontakt, ani celou událost nenahlásil.

Policisté z Dopravního inspektorátu v Příbrami proto po řidiči, který do zaparkovaného vozidla Škoda Octavia naboural, pátrají. K události došlo v přesně neurčené době od 30. května od 18:00 hodin do 31. května 13:00 hodin v ulici K Vodárně 1496 v Dobříši. Neznámý řidič naboural do levé zadní části vozidla Škoda a z místa odjel.

Žádáme případné svědky, kteří si v uvedený čas mohli popsaného skutku všimnout, aby se policistům ozvali na linku 158 nebo se obrátili přímo na policisty dopravního inspektorátu na telefonním čísle 974 879 527.

Za případné informace děkujeme.

kpt. Mgr. Pavel Truxa

tiskový mluvčí

6. června 2023

