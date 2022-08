Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Příběh odcizeného invalidního vozíku má šťastný konec

MLADOBOLESLAVSKO – Vozík se vrátil jeho majiteli.

Předposlední červencový den se vydal 50letý muž z Mladé Boleslavi na pivo do nedaleké hospody. Jelikož je invalidní, vydal se na svém elektrickém vozíku, který následně tak, jako vždy, zaparkoval před hospodou a došel dovnitř. Když asi o hodinu později vyšel ven, zjistil, že mu s největší pravděpodobností vozík v hodnotě 170 tisíc korun někdo odcizil a celou věc nahlásil na policii.

O dva dny později se mu ale naštěstí vozík vrátil.

Zloděj se totiž na odcizeném vozíku vydal do Mladé Boleslavi se záměrem ho prodat, a to se mu i podařilo. Nabídl jej 53letému muži, invalidovi, kterému by takový vozík usnadnil život a za tisíc korun mu jej prodal. Nový majitel se ale dlouho z vozíku neradoval. Bezprostředně po koupi vozíku si uvědomil, že hodnota takového vozíku bude mnohonásobně vyšší a začal pátrat po internetu, kde skutečně zjistil, že hodnota takového elektrického vozíku je více jak 150 tisíc korun.

Celá věc mu byla podezřelá, proto kontaktoval policisty a zjistil, že vozík opravdu pochází z krádeže a policistům jej vydal.

Mladoboleslavským policistům se podařilo vypátrat i podezřelého muže, který má mít krádež na svědomí a zadržet ho.

Podezřelý 31letý muž se policistům k celé věci doznal a zároveň přiznal i další krádež, tentokrát elektrokoloběžky, kterou měl odcizit před 2 dny v Mladé Boleslavi.

Policisté 31letému muži sdělili podezření z pokračujícího přečinu krádeže. Vzhledem k tomu, že za obdobou trestnou činnost byl v posledních třech letech odsouzen, hrozí muži až 5letý trest odnětí svobody.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

18. srpna 2022

vytisknout e-mailem