Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Při zběsilé jízdě zranil chlapce

Havířov - kriminalisté muže obvinili ze spáchání zločinu obecné ohrožení

V neděli 17. září 2023 před jedenáctou hodinou dopoledne v Havířově a blízkém okolí pronásledovali policisté oddělení hlídkové služby územního odboru Karviná řidiče osobního automobilu, který nereagoval na výzvy k zastavení. Řidič svou zběsilou jízdou ohrožoval účastníky silničního provozu, a to nejen řidiče a osádky ostatních vozidel, ale také cyklisty a chodce. Během jízdy měl přejíždět z pruhu do pruhu, nerespektovat červený signál na světelné křižovatce, bočně se střetnou s autobusem …

Jeho jízdu ukončila až dopravní nehoda, při které vyjel na chodník a srazil chlapce, který stál u přechodu pro chodce vedle jízdního kola. Zraněný mladík byl transportován do nemocnice vrtulníkem.

Dechová zkouška, které se řidič podrobil, byla pozitivní s hodnotou okolo 1,5 promile. Policisté také zjistili, že muž není držitelem řidičského oprávnění. Pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky jej na místě zadrželi.

Trestní řízení zahájili policisté dopravního inspektorátu, posléze v něm pokračovali havířovští kriminalisté a podíleli se také kolegové obvodního oddělení. Desítky hodin strávili při vyhodnocování kamerových záznamů, dostupných stop a výsleších svědků. Tato doslova mravenčí práce přinesla poznatky, které vedly k přehodnocení právní kvalifikace. Na základě zjištěných indicií komisař 3. oddělení obecné kriminality územního odboru Karviná obvinil třiašedesátiletého muže ze spáchání zločinu obecné ohrožení. Obviněný s policisty spolupracoval, svou vinu nepopíral. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

por. Mgr. Daniela Vlčková

oddělení tisku

18. 4. 2024

