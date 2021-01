Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Při záchraně použili policisté externí defibrilátor

BRNO: Cizinec byl ve vážném stavu převezen do nemocnice

Jihomoravští policisté jsou již několik let zapojeni do projektu Záchranné zdravotnické služby Jihomoravského kraje v rámci plošného rozmisťování automatizovaných externích defibrilátorů. Těmi jsou postupně vybaveny i některá hlídková vozidla, která jsou převážný čas v terénu. Tím se pak poměrně významně snižuje dojezdový čas, kdy lze pacientovi s náhlou srdeční zástavou poskytnout důležitou první pomoc. Za dobu využívání defibrilátorů pomohli naši policisté zachránit desítky životů.

Poslední případ se odehrál ve středu krátce před desátou hodinou na brněnském autobusovém nádraží Zvonařka. Přímo ohrožený na životě byl čtyřicetiletý cizinec, který nečekaně zkolaboval v místním bufetu. Naštěstí se nedaleko nacházela policejní hlídka, která byla vybavena právě tímto speciální lékařským přístrojem. Po bleskovém příjezdu na místo, okamžitě vystřídali v první pomoci náhodného zachránce a při neodkladné resuscitaci využili získané znalosti a dovednosti, které se naučili ve zdravotnických kurzech. Že zdravotní stav postiženého byl skutečně velmi vážný, dokazuje i to, že jejich defibrilátor musel dokonce provést i jeden výboj. To už ale na místo přijeli také záchranáři, kteří si muže převzali do kvalifikované péče. Toho nakonec museli ve vážném stavu urgentně transportovat do bohunické nemocnice.

por. Bc. Petr Vala, 29. ledna 2021.

