Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Při využívání internetu buďte obezřetní

CHOMUTOVSKO - Dva internetové podvody během pár dní; Brala peníze na dítě, o které nepečovala; Nenávratná půjčka.

Kadaňští policisté šetří případ podvodného jednání, při němž pachatel využil internet. Poškozenému přišla do jeho emailové schránky zpráva, v níž byl informován o údajné výhře mobilního telefonu. Ve zprávě byl odkaz, kterým byl poškozený přesměrován na zahraniční stránku v anglickém jazyce. Zde měl být po vyplnění údajů vyzván k zaplacení poplatku ve výši 2 Euro prostřednictvím platební karty, jejíž údaje zde také vyplnil. Platba byla sice zamítnuta, avšak následující den dotyčný zjistil, že z jeho účtu měly být provedeny dvě platby v celkové částce téměř 7 tisíc korun. Poškozený si platební kartu nechal ihned poté zablokovat.

V posledních dnech byl shodou okolností také policistům kadaňského obvodního oddělení oznámen ještě další případ podvodu přes internet. Tentokrát šlo o to, že poškozený si měl on-line objednat za částku přesahující 5 tisíc korun kávovar. Za objednané zboží dle svých slov ihned zaplatil prostřednictvím internetového bankovnictví. Doručeno mu však nic nebylo, obchodník je nekontaktní a jeho internetové stránky byly zrušeny.

S odkazem na výše uvedené případy internetových podvodů vyzýváme k větší obezřetnosti při využívání internetu, a to jak při nakupování, tak při přijímání různých informací o údajných výhrách.

Čas od času se v prostředí českého internetu či mobilních sítí šíří různé podvodné zprávy o fiktivních výhrách apod. Ve skutečnosti se podvodníci tímto způsobem snaží od lidí získat důvěrné informace, které mohou zneužít k dalším útokům. V některých případech dotyčného dokonce připraví o peníze. Zprávy o údajné výhře nezřídka obsahují i celou řadu pravopisných chyb a špatně vyskloňovaných slov. Na podobné zprávy od neznámých odesilatelů by uživatelé neměli vůbec reagovat a rovnou je smazat.

Odborníci vyzývají, abychom byli opatrní, u neznámých odkazů si všímali toho, kam směřují. U zpráv, které vybízejí k transakcím, platí tato rada dvojnásob. Neznámé přílohy neotvírejte a v případě, že je počítač infikován, využijte antivirový program.

U nákupů přes internet raději využívejte pouze ověřené obchodníky. Než někde zboží objednáte, zjistěte si o obchodníkovi informace, přečtěte si recenze apod.

Brala peníze na dítě, o které nepečovala

Chomutovský vyšetřovatel zahájil trestní stíhání 35leté ženy. Ta si podle sděleného obvinění měla několik let nechávat finanční prostředky, které jí nenáležely. Již v roce 2006 měla uzavřít s otcem svého tehdy narozeného dítěte ústní dohodu o zasílání peněz určených na péči o tuto dceru, o kterou se v té době starala sama. Pětačtyřicetiletý muž tedy peníze podle dosud zjištěných informací po dobu třinácti let matce svého dítěte posílal. Po několika měsících od narození však bylo dítě předáno do péče kojeneckého ústavu a později svěřeno do pěstounské péče, takže jeho matka už o něj nepečovala. O této skutečnosti však otce dítěte podle všeho nevyrozuměla a jím nadále zasílané peníze si měla nechávat pro vlastní potřebu. Celkem si tak měla neoprávněně přijít na částku převyšující 130 tisíc korun. Ke svému jednání se žena přiznala. Vzhledem k výši způsobené škody jí za trestný čin podvodu u soudu hrozí až pětileté vězení.

Nenávratná půjčka

Vidinou snadno získaných peněz byla nejspíš ke svému protiprávnímu jednání motivována 21letá Chomutovanka. Ta si měla přibližně před rokem od jedné společnosti půjčit částku 22 tisíc korun. Splácet měla po částkách cca 700 korun měsíčně, což však s výjimkou jediné splátky nedělala. Už při sjednávání smlouvy o zápůjčce měla uvést nepravdivé informace o tom, že je zaměstnána a že má pravidelný měsíční příjem. To však podle zjištění policistů nebyla pravda a žena tak od počátku zřejmě věděla, že půjčku splácet nedokáže. Nyní tedy nese důsledky svého jednání v podobě zahájeného trestního stíhání pro trestný čin podvodu. Dotyčná, která se ke skutku doznala, tak může v případě uznání viny od soudu odejít až s dvouletým trestem odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

oddělení tisku a prevence

Chomutov 24. února 2020

