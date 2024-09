Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Při vyřizování sporu vyhrožoval střelnou zbraní

KARLOVARSKO – Nyní mu hrozí až osmileté vězení.

V pondělí 16. září letošního roku krátce před třináctou hodinou měl třiatřicetiletý muž vstoupit v centru města Karlových Varů do prodejny, ve které pracuje jeho šestačtyřicetiletý známý. Po slovní rozepři kvůli předešlým neshodám měl mladší z dvojice mužů po svém známém požadovat vrácení finanční hotovosti. Dále mu sdělil, že pokud mu finanční hotovost nevrátí, vhodí do prodejny granát. Při tom měl povytáhnout oděv a ukázat šestačtyřicetiletému muži střelnou zbraň značky Glock, kterou měl uschovanou za opaskem. Oba muži měli z prodejny vyjít ven, kde šestačtyřicetiletý muž celou věc oznámil na linku 158. Toho si zřejmě všiml třiatřicetiletý muž, který nasedl do zaparkovaného osobního vozidla značky Kia svého dvaačtyřicetiletého známého, který ho na místo přivezl. Z místa poté společně odjeli.

Policisté se začali věcí okamžitě zabývat a získaným popisem od oznamovatele se jim podařilo osobní automobil i s třiatřicetiletým mužem do deseti minut vypátrat a předepsaným způsobem zastavit v ulici Drahomířino nábřeží v Karlových Varech. Policisté využili svého oprávnění a za použití donucovacího prostředku hrozby namířenou střelnou zbraní oba muže zadrželi. Vzhledem k výhružce granátem byl k zastavenému osobnímu vozidlu vyslán pyrotechnik z Expozitury Teplice a také psovod se služebním psem specializovaným na vyhledávání výbušnin. Při prohlídce vozidla uvnitř policisté našli střelnou zbraň a zásobník s náboji. Další prohlídkou, kterou provedl pyrotechnik společně s psovodem a služebním psem, ve vozidle žádné další zbraně či granáty nalezeny nebyly.

Karlovarští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu vydírání a přečinu nedovoleného ozbrojování. V případě prokázání viny tak šestatřicetiletému muži hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

Dvaačtyřicetiletý řidič osobního vozidla neměl o počínání svého známého tušení a tak byl po provedených úkonech propuštěn ze zadržení.

Policejní komisař v nejbližší době podá státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí třiatřicetiletého muže do vazby. Na rozhodnutí soudu si tak muž počká v policejní cele.

nprap. Jan Bílek

17.9.2024

