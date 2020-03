Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Při vloupání způsobili škodu přes 300 tisíc korun

CHOMUTOVSKO - Dva muži byli obviněni z krádeže a poškození cizí věci; Zalíbil se mu cizí mobil.

Začátkem března přijali chomutovští policisté oznámení o vloupání do prostor výrobní společnosti, která sídlí v Chomutově. Pachatel tam násilím vnikl do prostor firmy, kde pak měl prohledat kanceláře a odcizit z nich finanční hotovost v českých korunách i eurech a větší množství stravenek, vše v celkové hodnotě téměř 280 tisíc korun. Další škoda v přibližné částce 50 tisíc korun byla způsobena poškozením majetku firmy v souvislosti s násilným vniknutím. Dva dny po oznámení vloupání již kriminalisté věděli, kdo by mohl za krádeží stát. Podezřelými byli dva muži z Chomutova ve věku 65 a 48 let. Ani jeden z nich není v tomto směru žádným nováčkem. Oba již v minulosti byli pro krádeže odsouzeni k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Vyšetřovatel následně zahájil jejich trestní stíhání pro trestné činy krádeže a poškození cizí věci, kterých se měli dopustit společně. Za uvedené trestné činy jim tentokrát u soudu hrozí s ohledem na výši způsobené škody až pětiletý trest.

Zalíbil se mu cizí mobil

Policisté chomutovského obvodního oddělení zjistili, kdo si měl přisvojit cizí mobilní telefon v jednom z chomutovských podniků. O svůj přístroj tam začátkem března přišel zaměstnanec, který ho zřejmě ztratil. Podle informací zjištěných policisty měl ztracený telefon nalézt jiný pracovník firmy a ponechat si ho. Poškozenému tím původně vznikla škoda ve výši více než 6 tisíc korun. Nemusí ale zoufat. Policisté mobil zajistili a vrátili ho majiteli. Šestapadesátiletému muži z Chomutova naopak sdělili podezření z trestného činu zatajení věci. Případ řeší ve zkráceném přípravném řízení.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 16. března 2020

