Při vloupání do kočárkárny odcizil horské kolo

BEROUNSKO – Zabezpečte si společné prostory a dávejte pozor na cizí osoby v domech.

Na policejní služebnu obvodního oddělení Beroun bylo oznámeno poškozeným mužem vloupání do kočárkárny panelového domu v Duslově ulici v Berouně.

Neznámý pachatel vnikl o víkendu do vnitřních prostor domu v době od 18.00 hodin v sobotu 17. dubna 2021 do 08.30 hodin nedělního rána. Následně za užití násilí poškodil dveře vedoucí do kočárkárny, odkud odcizil horské jízdní kolo značky GT Karakoram, černé barvy. Odcizením byla způsobena majiteli škoda ve výši 15 000,-Kč. Společenství vlastníků jednotek vznikla poškozením škoda 2 000,-Kč.

Policisté případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže a po pachateli i odcizeném horském kole pátrají.

Policie vyzývá občany, pokud v inkriminovaném čase o víkendu v Duslově ulici v Berouně nebo přímo v domě spatřili pohyb podezřelé osoby nebo osoby s horským kolem, černé barvy, aby poskytli své poznatky na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.

Berounská policie opět upozorňuje občany, aby nebyli lhostejní a pokud poblíž svého bydliště nebo přímo v prostorách domů zjistí neznámou podezřelou osobu, byli vždy všímaví a věnovali pozornost pohybu těchto nežádoucích osob. V mnoha případech se tyto náhodně pohybující osoby v cizích prostorech dopouští trestné činnosti například vykradením sklepních kójí, vloupáním do bytů, odcizením věcí ze společných prostor a nebo jejich poškození. Občané by měli věnovat zvýšenou pozornost nejen svému majetku, ale i majetku ve společném vlastnictví.



nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

20. dubna 2021





