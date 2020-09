Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Při vloupání byl v domě zadržen

PŘEROV - Do domu se dostal pomocí otvoru pro psa.

Z přečinu porušování domovní svobody a přečinu krádež ve stádiu pokusu podezírají přerovští policisté jednatřicetiletého muže z Oseku nad Bečvou. Uvedených skutků se měl podezřelý muž dopustit v pátek 4. září 2020 před třiadvacátou hodinou tím, že se měl vloupat do rodinného domu v ulici U Rybníka v Přerově. Podezřelý muž nejprve překonal oplocení pozemku u domu a poté využil vstupního okénka pro psa ve dveřích zadního vstupu do domu. Okénkem se nahnul dovnitř, otevřel si uzamčené dveře a poté vnikl do domu. Dům prohledal a k odcizení si připravil notebook, který nalezl v ložnici. V tom byl však vyrušen obyvateli domu a na místě zadržen. Noc a část následujícího dne tak strávil v policejní cele, odkud byl propuštěn až po provedení nutných administrativních úkonů.

V případě odsouzení podezřelému za uvedené jednání hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

por. Mgr. František Kořínek

7. září 2020

