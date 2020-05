Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Při utkání Zlína s Baníkem museli policisté řešit výtržnosti

ZLÍNSKO: Čtyři baníkovci skončili v rukou policistů.

V sobotu v 16.00 hodin po delší pauze odehráli zlínští fotbalisté další utkání Fortuna fotbalové ligy mezi týmy FC Fastav Zlín a FC Baník Ostrava na fotbalovém stadionu ve Zlíně na Letné. Přestože je v současné době značně omezen vstup fanoušků na stadion, vyhodnotili policisté toto utkání jako rizikové. Tomu také odpovídalo jejich nasazení.

Podle informací, které měli policisté k dispozici, mělo do Zlína dorazit několik set fanoušků hostujícího týmu. Protože reálně hrozilo, že budou nespokojení fanoušci, kteří se nedostali na stadion, vyvolávat nepokoje a konflikty v ulicích krajského města, několik desítek policistů, strážníků, členů bezpečnostní agentury i pořadatelů bylo v pohotovosti již před plánovaným začátkem utkání. Policisté také dohlíželi na dopravu několika desítek fanoušků, kteří se do Zlína již krátce po poledni přepravili vlakem. Kromě policistů z pořádkových jednotek se na bezpečnostním opatření podíleli také policisté z obvodních oddělení, psovodi, policisté z dopravního inspektorátu, členové antikonfliktního týmu a kriminalisté. Asi tři sta fanoušků se pohybovalo v okolí celého stadionu a přilehlých restauracích, těsně před začátkem utkání se seskupili především na ulici Vývoz za fotbalovým stadionem, kde hlasitě podporovali svůj tým.

Před závěrem utkání policisté zajistili čtyři fanoušky hostujícího týmu ve věku od dvaadvaceti do čtyřiceti let, nejstarší z nich byl cizinec ze sousedního státu. Opakovaně kopali do oplocení stadionu a v průběhu služebního zákroku házeli po policistech kameny, plechovky s pivem i láhve tvrdého alkoholu. Zda se v případě výtržníků jedná o přestupkové či trestní jednání, bude jasné až po prověření všech dostupných informací, svědeckých výpovědí a kamerových záznamů.

31. května 2020, por. Bc. Monika Kozumplíková

