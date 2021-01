Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Při útěku před policisty narazil na rotvajlera

PROSTĚJOV - Policisty rychle vyhodnotil jako menší zlo.

V neděli 17. ledna 2021 před polednem řídil osmadvacetiletý muž VW Polo Plumlovskou ulicí v Prostějově, směrem k centru. Když zahlédl hlídku policistů, prudce strhl řízení a vpravo mimo komunikaci zastavil. Z vozidla vyskočil a dal se na útěk. Při tom neuzamčenou bránou vnikl na dvůr rodinného domu, kde dále pokračoval směrem do zahrady. Tam však narazil na volně puštěného psa majitele objektu. Konfrontaci s rotvajlerem si rychle rozmyslel a vrátil se na ulici, kde byl již rychle zadržen policisty oddělení hlídkové služby, kteří ho před pár vteřinami přiměli k útěku. Krátce po zadržení vyšel najevo důvod jeho obavy ze setkání s policisty. Rozhodnutím Okresního soudu v Olomouci a dvěma rozhodnutími Magistrátu města Prostějova mu byly totiž uloženy zákazy řízení a to v souhrnu až do listopadu příštího roku.

Muže si rychle převzal zpracovatel místně a věcně příslušného obvodního oddělení Prostějov 1, který mu během následujících hodin sdělil podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání za řízení vozidla a přečinu porušování domovní svobody za schůzku s rotvajlerem na soukromé zahradě. Poté byl muž propuštěn.

Ve věci je konáno zkrácené přípravné řízení. V případě prokázání viny a odsouzení podezřelému muži za jeho jednání hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

por. Mgr. František Kořínek

18. ledna 2020

