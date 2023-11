Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Při ujíždění policii havaroval, poté se dal ještě na útěk

KOLÍNSKO – Policisté byli muži v patách po celou dobu, nakonec skončil v poutech.

Policisté z oddělení hlídkové služby se 11. listopadu 2023, minutu před půlnocí, rozhodli v Okružní ulici v Kolíně zastavit ke kontrole řidiče automobilu Škoda Fabia. Zprvu to vypadalo, že šofér s kontrolou nebude mít problém, do té doby, než po krátkém zastavení opět šlápl na plyn a dal se na ujíždění.

Detailněji to vypadalo následovně… Hlídka řidiče vyzývala k zastavení za použití zapnutých „majáků“, přičemž výzvu na první pohled respektoval a zastavil. Jakmile ale policisté vystupovali ze služebního vozu, muž se s Fabií prudce rozjel a začal ujíždět. Policisté se ihned za ním vydali a pronásledovali ho až do obce Veltruby, kam se řítil rychlostí i vyšší než 150 km/hod. Ke zvratu došlo za křižovatkou vedoucí směrem na Velký Osek, kde nezvládl řízení vlivem vysoké rychlosti a sjel do silničního příkopu a tam havaroval.

Nicméně muže nic neodradilo a vzdát se rozhodně nechtěl. Poté, co skončil s vozem mimo vozovku, rychle z něj vyskočil a utíkal do pole. Policisté běželi za ním, opakovaně ho vyzývali k zastavení a asi po 100 metrech ho dostihli. Následně mu přiložili pouta, zajistili ho a omezili na osobní svobodě.

Zajištěného ztotožnili jako 37letého muže, vyzvali ho k dechové zkoušce a testu na drogy. Alkohol byl přístrojem vyloučen, nicméně test na jiné návykové látky vyšel s pozitivním výsledkem na amfetamin/metamfetamin. Na základě toho byl vyzván k lékařskému vyšetření s odběrem biologického materiálu, což po řádném poučení odmítl.



por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

30. listopadu 2023

