Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Při tragické dopravní nehodě zemřeli dva lidé

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Další čtyři skončili v nemocnici.

Dnes asi v 12.40 hodin došlo na silnici mezi obcemi Zlechov a Staré Město u Uherského Hradiště k tragické dopravní nehodě tří osobních vozidel, při níž zemřeli dva lidé. Další čtyři zraněné osoby převezli záchranáři do nemocnice.

Čtyřiašedesátiletý řidič osobního vozidla Kia vjel z dosud neznámých příčin při jízdě od Brna směrem do Uherského Hradiště do protisměru, kde se postupně střetl s dvěma protijedoucími vozidly. Řidič i jeho o dva roky starší spolujezdkyně utrpěli zranění, kterým na místě podlehli. Čtyři osoby cestující v dalších dvou vozidlech převezli záchranáři do nemocnice.

Dechové zkoušky u řidičů byly negativní. Škodu na vozidlech policisté předběžně vyčíslili na 1 100 000 korun. Vozovka byla po dobu vyšetřování dopravní nehody obousměrně uzavřena, dopravu řídili na místě policisté. Zasahovaly tady všechny složky Integrovaného záchranného systému.

Veškeré okolnosti této tragické události prověřují kriminalisté ve spolupráci s dopravními policisty z Uherského Hradiště.

18. června 2023, por. Bc. Monika Kozumplíková

