Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Při střetu osobního vozidla s kamionem se zranily tři osoby

KOLÍNSKO – Na místě přistávaly dva vrtulníky.

K vážné dopravní nehodě, k níž došlo v pondělí 18. července, krátce po půl deváté ráno, vyjížděly všechny složky integrovaného záchranného systému. Na místo pro těžce zraněné letěly dva vrtulníky.

Ke střetu osobního auta s nákladní soupravou došlo na čtyřramenné křižovatce v obci Ždánice. K té došlo podle dosavadního šetření tak, že 24letá řidička automobilu Škoda Fabia jela od obce Lhotky, kde v místě křižovatky pravděpodobně nedala přednost jedoucímu kamionu po hlavní silnici.

Při dopravní nehodě došlo ke dvěma těžkým zraněním, konkrétně dvou spolujezdců ve věku 21 a 20 let, jenž byli vrtulníky transportováni do pražských nemocnic. Mladá řidička Fabie byla s lehkým zraněním převezena pozemní cestou taktéž do jedné z pražských nemocnic. Šofér tahače vyvázl bez zranění.

Okolnostmi nehody a její příčinou se zabývají kolínští kriminalisté.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

19. července 2022

