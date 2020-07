Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Při silniční kontrole u něj našli pervitin

KARLOVARSKO – Muž, který již dříve drogy prodával, skončil nakonec ve vazbě.

V pondělí 13. července letošního roku zastavila ve večerních hodinách policejní hlídka z obvodního oddělení Karlovy Vary – město osobní vozidlo značky Volkswagen. Při silniční kontrole se šestačtyřicetiletý řidič podrobil orientačnímu testu na přítomnost omamných a psychotropních látek, který vyšel pozitivně. Z těchto důvodů byl muži zadržen řidičský průkaz, zakázána další jízda a byl převezen na obvodní oddělení k dalším úkonům. Policisté poté provedli prohlídku osoby, při které nalezli finanční hotovost v řádech desítek tisíc korun a deset plastových sáčků s bílou krystalickou látkou. Ta byla později vyhodnocena odbornou expertízou jako pervitin. Šestačtyřicetiletý muž byl následně zadržen a převezen do policejní cely.



Vzhledem k tomu, že zadržený muž byl již v minulosti odsouzen pro spáchání zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, tak kriminalisté provedli také domovní prohlídku jeho bytu v Chebu. Při té zajistili bílou krystalickou látku.



Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání šestačtyřicetiletého muže z Karlových Varů, kterého obvinili ze spáchání zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.



Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, což akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.



V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na deset let, jelikož byl za stejný trestný čin v posledních třech letech odsouzen.

nprap. Jakub Kopřiva

17. 7. 2020

Související dokumenty Domovní prohlídka

Velikost souboru:51,4 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem