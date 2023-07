Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Při projíždění zatáčky došlo ke střetu

Český Krumlov – Dopravní policisté žádají veřejnost o pomoc.

Českokrumlovští dopravní policisté žádají případné svědky níže uvedené dopravní nehody, aby je kontaktovali na služebním emailu ck.di@pcr.cz, případně na telefonním čísle 974 232 580.

V sobotu dne 15. 7. 2023 došlo v době okolo 08:55 hodin na silnici třetí třídy číslo 1622 u obce Běleň na Českokrumlovsku k dopravní nehodě. K té došlo tak, že řidič vozidla tovární značky Fiat Ducato jel ve směru od Branné na Větrnou a v mírné pravotočivé zatáčce se zde střetl levým zpětným zrcátkem s protijedoucím vozidlem dosud nezjištěné značky a nezjištěného řidiče, který po dopravní nehodě odjel směrem na Brannou. Provedená dechová zkouška u řidiče vozidla tovární značky Fiat Ducato vyšla s negativním výsledkem. Při dopravní nehodě nedošlo ke zranění osob.

Dosavadním šetřením bylo zjištěno, že nezjištěné vozidlo by mělo být tovární značky Ford Transit, tmavě modré barvy. Vozidlo by mělo mít poškozené levé zpětné zrcátko a nemělo by se jednat o přepravní společnost půjčovny lodí. Českokrumlovští dopravní policisté žádají, aby je případní svědci uvedené dopravní nehody kontaktovali a pomohli tak s jejím řádným objasněním.

Za vaši pomoc předem děkujeme.

por. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz



16. července 2023

