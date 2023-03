Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Při prodeji kávovaru přišla o více než čtyři sta tisíc korun

ZLÍNSKO: Opatrujte svoje úspory.

Pětašedesátiletá žena z Otrokovic prodávala prostřednictvím sociální sítě kávovar. Údajná zájemkyně jí zaslala odkaz na využití přepravní společnosti se sdělením, že požadovaná částka za kávovar již byla uhrazena. Na základě dalších informací od zájemkyně si žena do mobilního telefonu nainstalovala bankovní aplikaci, do níž se vzápětí přihlásila. V průběhu noci jí přišlo z její banky několik sms zpráv. Po telefonátu do banky zjistila, že jí někdo změnil finanční limit a vybral z jejích dvou bankovních účtů celkem 434 tisíc korun.

! Nikdy se nepřihlašujte do svého internetového bankovnictví prostřednictvím zaslaných odkazů!

! Stejně tak se nepřihlašujte prostřednictvím zaslaných odkazů na stránky přepravních společností!

! Vždy využívejte pouze vlastní nainstalované aplikace, případně skutečné stránky banky nebo přepravních společností.

27. března 2023, por. Bc. Monika Kozumplíková

